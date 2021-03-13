شكرا لقرائتكم خبر عن نيك جوناس يطرح ألبوم "Spaceman" على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم العالمى نيك جوناس ألبومه الجديد "Spaceman"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، حيث حققت أغنيات ألبومه "Spaceman" عشرات الآلاف من المشاهدة منذ طرحها اليوم.

وسلطت أغنيات الألبوم الجديد للمطرب نيك جوناس على جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مثلما حدث في كلمات أغنية "Spaceman" التي أشار فيها إلى ارتداء الكمامات.

وروج نيك جوناس جمهوره خلال الفترة الماضية إلى أغنيات ألبومه الجديد الذي طرحه اليوم، كما كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" اليوم الجمعة: "صدر Spaceman في وقت مبكر هذا الصباح.. ما أغانيك وكلماتك المفضلة حتى الآن؟".

وأشار الفنان العالمي إلى أن هناك 11 أغنية في الإصدار القياسي من ألبومه الجديد Spaceman، وذلك بعدما شارك جمهوره صورة له على "إنستجرام"، لاقت تفاعلا كبيرا بين متابعيه على المنصة الاجتماعية.

ووجه نيك جوناس رسالة إلى جمهوره عبر "إنستجرام" قائلا: "لقد صدر الألبوم Spaceman ومتحمس جدا لكم جميعًا لسماعه.. كانت كتابة هذا الألبوم وسيلة لمعالجة كل ما كان يحدث في العالم.. لقد أطلقت هذا الألبوم أولاً لتقديمكم للعالم وما صادفته على طول الطريق".



الفنان نيك جوناس



صورة نشرها الفنان نيك جوناس على انستجرام