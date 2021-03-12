مواقع التواصل تشتعل بأجر سوسن بدر في تطبيق تهنئة عيد الأم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدرت الفنانة سوسن بدر مواقع التواصل الاجتماعي مع احتدام الجدل حول تلقيها مبالغ مالية من اجل تهنئة شخص بعينه في عيد الأم.

وثارت حالة من الجدل الواسع مع إعلان أحد التطبيقات عن قائمة أسعار فيديوهات المشاهير لتهنئة الأمهات بعيد الأم عبر هذا التطبيق.

وجاء في توضيح التطبيق أنه بات بوسعك ان توجه التهنئة بعيد الأم إلى والدتك من خلال رسالة مباشرة من النجم أو الشخصية الشهيرة مقابل مبالغ معينة، حيث سيتولى هو تهنئة والدتك بشكل مباشر بالنيابة عنك.

وتصدرت الفنانة سوسن بدر قائمة أعلى المشاهير أجرا في هذا التطبيق، حيث بلغ 1700 جنيه مصري (أي ما يعادل 110 دولارات).

وجاء الفنان خالد سليم في المركز التالي بأجر 900 جنيه، ثم الفنانة لطيفة والشيف الشربيني بواقع 700 جنيه لكل منهما.





بينما جاء في القائمة حصول الفنانة منى عبدالغني على 630 جنيها، تليها مقدمة برامج الطهي نجلاء الشرشابي مقابل 570 جنيها.

وبلغ أجر الفنان مصطفى فهمي 500 جنيه، وكذلك الأمر بالنسبة للفنانة هالة صدقي.

وتذيل السيناريست تامر حبيب القائمة بأجر 280 جنيها.

وكان من بين التعليقات اللافتة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما كتبته إحدى المصريات: "فيديو نجلاء الشرشابي مش على قد الايد خالص"، في إشارة إلى اسم برنامجها التليفزيوني "على أد الإيد".

وكتبت مصرية أخرى: "أنا لو ماما عرفت إني دفعت ١٧٠٠ جنيه لسوسن بدر عشان تقول لها كل سنة وانتي طيبة، هترفع عليا قضية حجر بجد".

وتساءلت إحدى المغردات: "هو فيه حد هيدفع ٥٠٠ جنيه لهالة صدقي ومصطفى فهمي موجود؟!"، في إشارة إلى أن أجريهما متساويان.

وقال آخر: "لن أدفع 700 جنيه للشيف الشربيني حتى كان هيجهز لها الغداء!".

وذهب الكثيرون إلى منطق أن تسليم هذه المبالغ المالية للأمهات أفضل كثيرا من دفعها في هذا التطبيق.