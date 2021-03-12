بالصور.. محمد رمضان يتعرض لإصابة خطيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرَّض الفنان المصري محمد رمضان لإصابة في ظهره أثناء تصويره أحد الإعلانات، المقرر عرضها في شهر رمضان المبارك.

ونشر رمضان صوراً عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستقرام أثناء تلقيه الإسعافات الطبية اللازمة.





وكتب رمضان: "الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل.. إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهارده، لكن الحمد لله الأهم إن الشغل يوصلكم حقيقى وكله في حبكم يهون".

واختتم تعليقه بعبارته الشهيرة "ثقة في الله نجاح.. ودائماً أبداً رمضان يجمعنا".





وانهالت على الصور التعليقات التي تتمنى الشفاء السريع للنجم محمد رمضان.