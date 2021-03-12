شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي لـ وفاء الكيلاني: عشت تجربة المخدرات مع أخى وقررت تبنّى القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نادية الجندي، لا أستطيع أن أكذب وأي مشاعر أشعر بها تظهر على فورا سواء فرح أو حزن أو زعل ولا أستطيع أن أكون سوى نفسي، وأسوأ شيء فى الدنيا هى الوحده، وهشام ابنى أحلى شيء فى حياتى فهو إنسان محترم جدا، وعلى الرغم من أن والده ووالدته فنانان، إلا أنه لم يحاول أن يدخل مجال الفن، وقرر العمل كمهندس كمبيوتر وورث من والده حب الصيد والطبيخ فهو طباخ ماهر، وورث منى أشياء كثيرة مثل حبه للرياضة وطباعى وحب الناس والالتزام فى العمل.

وتابعت الفنانة نادية الجندي، خلال الجزء الثانى من استضافتها فى برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC، لأنى أنجبت هشام ابنى وأنا فى سن صغيرة، فأعتبره صديقى، وأنا لا أحب الوحدة، وقررت أن أربى كلابا؛ لأنى رأيت فيهم وفاء لم أجده فى البشر، والكلب يعطيك طاقة إيجابية وحنانا لذلك أحببت الكلاب جدا، وأنا لى الكثير من الأصدقاء الحميمين من خارج الوسط الفنى بجانب بعض الأصدقاء من الوسط الفنى.

وأضافت نادية الجندى، إن الصداقة أصبحت قليلة فى العموم، وأنا أؤمن بالحسد فهو مذكور فى القرأن ولدى خرزة زرقاء واحدة، وأؤمن بنظرية المؤامرة لأنى عشت الكثير من الصراعات ولم أبالغ فيها، وجمهوري عاشها معى.

وعن الأفلام التى قدمتها عن الإدمان والمخدرات قالت: "عشت تجربة شخصية عن المخدرات مع أخى، ولكني شعرت بأن هناك رسالة لا بد أن أتبناها، وتبنيت القضية، وقدمت العديد من الأعمال عنها، وكرمتنى الصحة العالمية عن تلك الأعمال، وعن الحظ قالت الحظ من الممكن أن يخدمك في اختياراتك، ولكن لابد أن يكون لديك موهبة تؤهلك لتكون نجم".