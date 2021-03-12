نادية الجندى لـ وفاء الكيلانى: لم أنجب من محمد مختار لأنى وهبت حياتى للفن

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نادية الجندي خلال الجزء الثانى من استضافتها فى برنامج السيرة، الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناةDmc: اخترت محمد مختار بعقلى وقلبى معًا فهو كان شخصًا لطيفًا ورومانسيًا وذكيًا جدًا، وفيلم "الباطنية" كان أول عمل له معى ونجح نجاحًا كبيرًا، وتابعت جميع المشاهد التى قدمتها كانت تخدم الدراما ولا أحب إطلاق مصطلح مشاهد ساخنة خوفًا أن يفهمها الجمهور بشكل آخر، فتلك المشاهد لم تحشر فى الدراما بينما كانت تخدمها ولا نستطيع أن نخذلها.

وأضافت الفنانة نادية الجندي: محمد مختار منتج فنان ولم يغار على لأنه يعرف أن ما أقدمه ما هو إلا تمثيل، وتابعت قررت ألا أنجب من محمد مختار ووهبت حياتى للفن فخشيت على جسدى وظلمت بهذا القرار نفسي أكثر من ظلمى لمحمد مختار ولو عاد بى الزمن كنت سأفعل ما فعلته مره أخرى فأنا أتنفس فن.

وتابعت: محمد مختار وصل لنجومية فى الإنتاج لم يصل لها أحد وعندما قرر التمثيل خشيت عليه أن يؤثر التمثيل عليه كمنتج وبعدما انفصلنا قرر ألا ينتج وكان وشنا حلو على بعض فى الفن وكان هناك تفاهم فنى كبير بيننا .