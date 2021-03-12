فن ومشاهير

نادية الجندى لـ وفاء الكيلانى: لم أنجب من محمد مختار لأنى وهبت حياتى للفن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى لـ وفاء الكيلانى: لم أنجب من محمد مختار لأنى وهبت حياتى للفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نادية الجندي خلال الجزء الثانى من استضافتها فى برنامج السيرة، الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناةDmc: اخترت محمد مختار بعقلى وقلبى معًا فهو كان شخصًا لطيفًا ورومانسيًا وذكيًا جدًا، وفيلم "الباطنية" كان أول عمل له معى ونجح نجاحًا كبيرًا، وتابعت جميع المشاهد التى قدمتها كانت تخدم الدراما ولا أحب إطلاق مصطلح مشاهد ساخنة خوفًا أن يفهمها الجمهور بشكل آخر، فتلك المشاهد لم تحشر فى الدراما بينما كانت تخدمها ولا نستطيع أن نخذلها.

وأضافت الفنانة نادية الجندي: محمد مختار منتج فنان ولم يغار على لأنه يعرف أن ما أقدمه ما هو إلا تمثيل، وتابعت قررت ألا أنجب من محمد مختار ووهبت حياتى للفن فخشيت على جسدى وظلمت بهذا القرار نفسي أكثر من ظلمى لمحمد مختار ولو عاد بى الزمن كنت سأفعل ما فعلته مره أخرى فأنا أتنفس فن.

وتابعت: محمد مختار وصل لنجومية فى الإنتاج لم يصل لها أحد وعندما قرر التمثيل خشيت عليه أن يؤثر التمثيل عليه كمنتج وبعدما انفصلنا قرر ألا ينتج وكان وشنا حلو على بعض فى الفن وكان هناك تفاهم فنى كبير بيننا .

nadiaalgindi_1586275871469672039589693755352135408255005n
 

159791595_265993338305634_1888731256500363791_o
 

158948942_265993244972310_3324425907975928087_o
 

159152678_265993231638978_4672356059768450215_o
 

 

وكشفت نادية الجندى خلال الجزء الأول من الحلقة أن سبب زواجها من عماد حمدى أنها رأت فيه صوره والدها فمن كثره حبها لوالدها كانت تريد شخص مثله ولم تنظر له يوما أن يكون سببا فى وصولها للفن لأن كان لديها ثقة كبيره فى نفسها وموهبة كبيره والدليل على ذلك أنها لم تقدم أدوارها المهمة إلا بعدما تركت عماد حمدى ، فبسبب فرق السن كان يغار علىهت ويحبها  حب إمتلاك وحدث الكثير من المشاكل بسبب الغيره وكان يرفض ترشيحها فى الأدوار . 

 

وتابعت الفنانة نادية الجندى ، والدى ووالدتى رفضوا فى البداية زواجى من عماد حمدى ولكنى هددتهم بأننى سأتزوجه رغما عنهم فأضطروا أن يوافقوا وحينها قال لى أبى أننى مازلت فى فتره الربيع وهو فى فترة الخريف فحسبوها بواقعية ، ولكن برغم كل ذلك أستفدت من خبراته فى الحياة وإحترامه للفن وإلتزامه ، وفى فترة من فترات زواجنا أفتتحت محل أزياء وهو فيلا ناديه  فأنا كنت أحب الأزياء وبالصدفة فى إحدى المرات كنت امر من شارع قصر النيل وكان هناك إفتتاح محل أحذيه وأقترحوا على أن أفتح معهم أزياء ومن هنا بدأ المشروع . 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا