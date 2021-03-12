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شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى لـ وفاء الكيلانى: لم أنجب من محمد مختار لأنى وهبت حياتى للفن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نادية الجندي خلال الجزء الثانى من استضافتها فى برنامج السيرة، الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناةDmc: اخترت محمد مختار بعقلى وقلبى معًا فهو كان شخصًا لطيفًا ورومانسيًا وذكيًا جدًا، وفيلم "الباطنية" كان أول عمل له معى ونجح نجاحًا كبيرًا، وتابعت جميع المشاهد التى قدمتها كانت تخدم الدراما ولا أحب إطلاق مصطلح مشاهد ساخنة خوفًا أن يفهمها الجمهور بشكل آخر، فتلك المشاهد لم تحشر فى الدراما بينما كانت تخدمها ولا نستطيع أن نخذلها.
وأضافت الفنانة نادية الجندي: محمد مختار منتج فنان ولم يغار على لأنه يعرف أن ما أقدمه ما هو إلا تمثيل، وتابعت قررت ألا أنجب من محمد مختار ووهبت حياتى للفن فخشيت على جسدى وظلمت بهذا القرار نفسي أكثر من ظلمى لمحمد مختار ولو عاد بى الزمن كنت سأفعل ما فعلته مره أخرى فأنا أتنفس فن.
وتابعت: محمد مختار وصل لنجومية فى الإنتاج لم يصل لها أحد وعندما قرر التمثيل خشيت عليه أن يؤثر التمثيل عليه كمنتج وبعدما انفصلنا قرر ألا ينتج وكان وشنا حلو على بعض فى الفن وكان هناك تفاهم فنى كبير بيننا .
وكشفت نادية الجندى خلال الجزء الأول من الحلقة أن سبب زواجها من عماد حمدى أنها رأت فيه صوره والدها فمن كثره حبها لوالدها كانت تريد شخص مثله ولم تنظر له يوما أن يكون سببا فى وصولها للفن لأن كان لديها ثقة كبيره فى نفسها وموهبة كبيره والدليل على ذلك أنها لم تقدم أدوارها المهمة إلا بعدما تركت عماد حمدى ، فبسبب فرق السن كان يغار علىهت ويحبها حب إمتلاك وحدث الكثير من المشاكل بسبب الغيره وكان يرفض ترشيحها فى الأدوار .
وتابعت الفنانة نادية الجندى ، والدى ووالدتى رفضوا فى البداية زواجى من عماد حمدى ولكنى هددتهم بأننى سأتزوجه رغما عنهم فأضطروا أن يوافقوا وحينها قال لى أبى أننى مازلت فى فتره الربيع وهو فى فترة الخريف فحسبوها بواقعية ، ولكن برغم كل ذلك أستفدت من خبراته فى الحياة وإحترامه للفن وإلتزامه ، وفى فترة من فترات زواجنا أفتتحت محل أزياء وهو فيلا ناديه فأنا كنت أحب الأزياء وبالصدفة فى إحدى المرات كنت امر من شارع قصر النيل وكان هناك إفتتاح محل أحذيه وأقترحوا على أن أفتح معهم أزياء ومن هنا بدأ المشروع .