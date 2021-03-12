شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يكشف عن إصابة ظهره أثناء تصويره أحد الإعلانات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد رمضان، عن إصابة ظهره خلال تصويره أحد الإعلانات، من خلال صور نشرها عبر حسابه على موقع إنستجرام، أثناء تلقيه الإسعافات الطبية اللازمة.



محمد رمضان أثناء تلقيه العلاج وكتب رمضان في تعليقه عبر حسابه على "إنستجرام": "الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل.. إصابتى كانت شديدة أثناء تصوير النهاردة، لكن الحمد لله الأهم إن الشغل يوصلكم حقيقى وكله فى حبكم يهون"، ثم ختم كلامه بعبارته الشهيرة "ثقة في الله نجاح.. ودائمًا أبدًا رمضان يجمعنا".



إصابة محمد رمضان

وبعدما كشف محمد رمضان عن إصابته، انهالت التعليقات من قبل متابعيه ممن حرصوا على الاطمئنان عليه.