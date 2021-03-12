أحمد العوضي يتصدر بوستر جديد لـ"اللي مالوش كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف النجم أحمد العوضي، عن بوستر جديد لمسلسل "اللي مالوش كبير" المقرر عرضه في رمضان 2021.

ويظهر "العوضي" منفردا على البوستر الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وعلّق: "اللي مالوش كبير.. غزل والخديوي".

وكانت قد طرحت شركة "سينرجي" البوستر الرسمي لمسلسل "اللي مالوش كبير" قبل عدة أيام، وظهرت عليه النجمة ياسمين عبد العزيز وإلى جوارها زوجها النجم أحمد العوضي.

مسلسل "اللي مالوش كبير" للنجوم ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.