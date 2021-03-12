بـ"المايوه".. هاجر أحمد تستعرض مهاراتها في السباحة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة الشابة هاجر أحمد، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو لها تستعرض خلاله مهاراتها في السباحة.

ونشرت هاجر الفيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلاله مرتدية "المايوه" وتسبح في مياه البحر.

وحققت هاجر أحمد نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال مشاركتها في مسلسل "ضربة معلم" مع النجم محمد رجب، والذي عُرض عبر شاشة CBC في 45 حلقة مؤخرا.

المسلسل شارك في بطولته النجوم: محمد نجاتي ورياض الخولي ورانيا فريد شوقي ومحمد عز ومحسن منصور وسلوى عثمان وغيرهم، من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.