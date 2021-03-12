"شلتلي كتفي فيها".. قصة "عضة" سعاد نصر لمحمد صبحي في "رحلة المليون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

عدة أعمال ناجحة جمعت ما بين النجم الكبير محمد صبحي، والفنانة الراحلة سعاد نصر، من بينها مسلسلي "رحلة المليون" و"يوميات ونيس"، فيلم "هنا القاهرة"، ومسرحية "الهمجي"، وغيرها.

قناة "ماسبيرو زمان" نشرت في سبتمبر الماضي، مقطع من حوار نادر مع الراحلة سعاد نصر للتحدث عن كواليس أعمالها مع محمد صبحي، واختصت بالذكر في هذا المقطع مسلسل "رحلة المليون".

وقالت الراحلة: "جابوني دايما الست القوية النكدية في أعمالنا، في (رحلة المليون) كان (سنبل) حريص جدا وبيحط القرش على القرش، بينما (دلال) جايبة تليفزيون ملون وكباب وجايبة توك ومظبطة شعرها ومطقمة وقاعدة".

أضافت: "صبحي في مشهد من المسلسل ده قعد يضرب فيّا لغاية ما شعري طلع في إيده، شعري الحقيقي طلع في إيده وموقفش تصوير، كانوا متفقين عليّا إنهم يعملوا فيّا مصيبة، وأنا قعدت أشتم شتايم مينفعش تطلع في التليفزيون، شالوا الصوت وسابوا صورتي وأنا بضّرب".

في لقاء آخر لـ"صبحي" مع التليفزيون المصري نشرته أيضا "ماسبيرو زمان" (فبراير 2020)، قال عن هذا المشهد: "الناس فاكرة إني لما ضربت (دلال) ده كان متفق عليه وده مش حقيقي، أنا اتفقت مع المخرج أحمد بدر الدين إني أضربها بجد، واتفقنا على ده بدون علمها، كانت فاكرة إني همسكها من شعرها بس".

أضاف: "أنا في المشهد ده لو الناس تلاحظ كنت مبتسم بجد، هي حست إن في غدر هيحصل، وفعلا ضربتها جامد، ولكن هي عضتني عضة جامدة، شلتلي كتفي فيها".

مسلسل "رحلة المليون" شارك في بطولته النجوم: جميل راتب، سمية الألفي، عايدة عبدالعزيز، وحسين الشربيني وغيرهم، وتدور أحداثه حول "سنبل" الذي يذهب إلى القاهرة بحثا عن عمل، وهناك يقطن برفقة خاله "البستاني" الذي يعمل بفيلا "لطيف بيه" الذي يستغل سذاجة "سنبل" وطيبته ويستولي على كُليته، وتبدأ رحلة "سنبل" في محاولة الثراء.

ورحلت سعاد نصر عن عالمنا في يوم 5 يناير عام 2007، بعدما أجرت عملية شفط دهون في عام 2006، دخلت على إثرها في غيبوبة لمدة عام نتيجة جرعة تخدير زائدة حتى فارقت الحياة تاركة خلفها مسلسلات وأفلام ومسرحيات قاربت 150 عملا.