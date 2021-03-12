هيفاء وهبي تحتفل مع أصدقائها بعيد ميلادها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو من احتفالها مع أصدقائها بعيد ميلادها والذي أول أمس 10 مارس الجاري.

ونشرت هيفاء الفيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "احتفال مفاجأة.. شكرا للجميع".

هيفاء وهبي مطربة وممثلة لبنانية ولدت في جنوب لبنان في 10 مارس 1972، وترعرعت في العاصمة بيروت، والدها لبناني وأمها مصرية، ولها ثلاث شقيقات "علياء، نسرين وهناء"، وشقيقة واحدة من والدتها.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي، مسلسل "أسود فاتح" بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وأحمد شامي، وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.