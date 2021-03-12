فن ومشاهير

استبعاد سارة التونسي من مسلسل "حرب أهلية".. وأروى جودة بديلة لها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

اضطرت الجهة المنتجة لمسلسل"حرب أهلية"، لاستبعاد الفنانة سارة التونسي والتعاقد مع النجمة أروى جودة لتقديم الدور الذي كانت ستقدمه بالعمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وأكدت مصادر خاصة لـ"الخليج 365" من أسرة العمل، أنه تم بالفعل استبعاد سارة التونسي من طاقم عمل المسلسل، وحلت أروى جودة بديلة لها في هذا العمل الدرامي.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض، وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين العدل جروب وسينرجي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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