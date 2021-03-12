"رائحة غريبة صدرت من منزلها".. تفاصيل العثور على جثمان المطربة آمنة شعبان بعد وفاتها بيومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

عثرت الشرطة السورية على جثمان المطربة الإذاعية آمنة شعبان، بعد يومين من وفاتها، بسبب انبعاث رائحة غريبة من منزلها دفعت الجيران لإبلاغ الشرطة.

وأكد فرع دمشق لنقابة فناني سوريا، اليوم الجمعة، أن قسم شرطة عرنوس تلقى إخبارًا من جيران المطربة "بصدور رائحة غريبة من منزلها"، وتم العثور عليها متوفاة في المنزل.

وأشارت النقابة إلى أنه وبعد زيارة قسم شرطة عرنوس، أكدت الشرطة اكتشاف وفاتها بعد يومين من تاريخ الوفاة.

آمنة شعبان هي ابنة الموسيقي فؤاد محفوظ الذي كان من مؤسسي الإذاعة السورية مع يحيى الشهابي، ولم يكن يرغب والدها في دخولها عالم الغناء، فدخلت عالم التمثيل وشاركت بعدد من المسرحيات، وغنَّت كل ألوان الغناء، وكانت لها أغان من ألحان عبدالفتاح السكر.

وبعد وفاة والدها، عادت إلى الغناء وكانت "بلدي أنا" أولى أغانيها، ثم لحّن لها طلال مداح أغنية "اديني عهد الهوى"، وهو اللحن الذي أوصلها إلى مصر، وهناك لحّن لها سيد مكاوي، "أهلا وسهلا بيك يا روح قلبي" أول أغانيها في القاهرة، ثم لحّن لها محمد الموجي أغنية "هو ده وقته"، ولها أغان وطنية منها "لي الفخر أني سورية".