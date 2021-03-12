تمهيدا لعرضه 19 مارس.. "شاهد" تطلق "برومو" و"بوستر" فيلم "أعز الولد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تمهيداً لعرضه في 19 مارس، أطلقت منصة شاهد المقدمة الإعلانية والبوستر الرسميين للفيلم الكوميدي العائلي "أعز الولد" من إنتاج Lagoonie Film Production وThe Producers والطاهر ميديا برودكشن.

وفي أجواء من الكوميديا والأكشن، يقدم "أعز الوِلد" 4 جدات طيبات، منشغلات بوصفات الطبخ الشهية والأعمال الخيرية، وربما بعض البوتوكس أو العيش في ذكريات الماضي. لكن عندما يتعرض أحفادهن لعملية اختطاف من أجل فدية مالية، تتحول الجدات إلى فريق شرس يواجه العصابة لإنقاذ أعز الوِلد.اضغط هنا

يشارك في بطولة الفيلم ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز وشيرين وإنعام سالوسة، مع الفنانة رجاء الجداوي في ظهورها السينمائي الأخير قبل وفاتها.

كما يشارك بالفيلم مجموعة من نجوم الشرف في ظهور خاص لكل منهم، وهم: منى زكي، عمرو يوسف، عمرو سلامة، أمينة خليل، أروى جودة، تامر حبيب، محمد شاهين، ريهام عبدالغفور ومحمود الليثي.

"أعز الوِلد" هو التجربة الإخراجية الأولى لسارة نوح، ومن تأليف شريف نجيب وجورج عزمي.