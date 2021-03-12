ياسمين عبد العزيز تتصدر بوستر جديدًا لـ"اللي مالوش كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

كشفت النجمة ياسمين عبدالعزيز، عن بوستر جديد لمسلسل "اللي مالوش كبير" المقرر عرضه في رمضان 2021.

وتظهر "ياسمين" منفردة على البوستر الذي نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "اللي مالوش كبير.. رمضان ٢٠٢١".

وكانت قد طرحت شركة "سينرجي" البوستر الرسمي لمسلسل "اللي مالوش كبير" قبل عدة أيام، وظهرت عليه "ياسمين" وإلى جوارها زوجها وبطل العمل أحمد العوضي.

مسلسل "اللي مالوش كبير" للنجوم ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.