يتصدره حمدي الميرغني.. بوستر جديد لفيلم"ديدو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الجهة المنتجة لفيلم"ديدو" عن بوستر جديد للعمل المقرر طرحه بالسينمات في عيد الفطر المقبل.

وظهر على البوستر الجديد الفنان حمدي الميرغني بمفرده.

وكان المنتج أحمد السبكي، طرح مساء الخميس، البوستر الرسمي لفيلم "ديدو" للفنان كريم فهمي، تحت شعار "أرجوك لا تفعصني سهوا"، وتصدره منفردا الفنان كريم فهمي .

"ديدو" بطولة كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي وغيرهم، بالإضافة لمجموعة من ضيوف الشرف ومنهم شقيقه أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو وغيرهم.

الفيلم من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي.