أول فيديو من كواليس مسلسل "النمر" لمحمد إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان محمد إمام، جمهوره ومتابعيه، أول مقطع فيديو من كواليس مسلسل "النمر" والذي من المقرر أن يخوض به السباق الدرامي الرمضاني لعام 2021.

ويظهر إمام في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وهو يستعرض مهاراته في قيادة "الموتوسيكل" ويقفز به لأعلى.

وعلّق إمام: "اللي جاي رعب.. من كواليس مسلسل النمر.. رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله.. توكلنا على الله".

مسلسل "النمر"، يشارك في بطولته النجوم: هنا الزاهد، نرمين الفقي، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.