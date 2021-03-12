“يديرها الحب” ترند أول في المغرب.. أسماء لمنور لأول مرة بدور مصممة أزياء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أصدرت الفنانة المغربية أسماء لمنور أغنيتها الجديدة باللهجة المغربية “يديرها الحب”، من كلمات محمد المغربي وألحان الفنان مهدي مزين مع لمحة من التراث المغربي في لازمة الأغنية “راه ديتو” التي تعتبر “عيطة غرباوية”.

وظهرت أسماء لمنور في كليب الأغنية بدور مصممة أزياء مغربية تواكب آخر صيحات الموضة، وذلك خلال تحضير مفاجأة لمعاونتها في العمل، بقدوم خطيبها الذي يطلب يدها للزواج بطريقة خاصة تتناسب مع مهنة الخياطة وتصميم الأزياء.

صوّر الكليب مشاهد تحضير حفلة توديع العزوبية، حيث تألقت المدعوات بأزياء عصرية تحمل لمسة مغربية، واقتسمن كل مُكَونات اللبسة الفاسية المعروفة باللبسة الكبيرة في الأعراس المغربية، فارتدت العروس “المسلّكة” وهو أكسسوار يطلق عليه اسم “جوهر”، في حين ارتدت أسماء لمنور ثوب “القنّوط” على شكل بلايزر.

وجاء اختيار هذه التيمة في الأزياء من قبل المخرج والإدارة الفنية للعمل، كمحاكاة لروح الأغنية الحديثة التي تنهل من التراث المغربي لجهة الغرب، وقد لاقت فكرة الكليب استحسان الجمهور المغربي والعربي، خاصةً أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي تسلط فيها أسماء لمنور الضوء على التراث المغربي، إذ سبق واعتمدت نوع آخر من التراث سنة 2017 في أغنية “عندو الزين” التي كانت محطة ناجحة في مشوارها الفني.

واستطاعت أغنية “يديرها الحب” أن تحقق أكثر من مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على إصدارها، كما أنها احتلت المرتبة الاولى في قائمة الفيديوهات الأكثر تداولًا (Trending) في المغرب عبر موقع “يوتيوب”.