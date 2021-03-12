بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: كشفت المطربة السعودية داليا مبارك أنها تعاني يومياَ من الاضطرابات وتقلبات المزاج الشائعة التي تحدث أثناء فترة الحمل والتي تؤدي إلى تشخيص اكتئاب الحمل.

وقررت داليا مبارك الإعلان عن حالتها لكي تسدي النصائح للحوامل بأنهن لسن وحدهن يعانين ذلك النوع من الاكتئاب لمؤازرتهن في فترة حملهن. وقالت المطربة السعودية في منشور عبر حسابها في موقع انستغرام: “لكل النساء اللي قاعدين يعانون كل يوم من اكتئاب الحمل أنتِ مو لوحدك، أنتِ أم قوية ورائعة”.

وتضيف داليا مبارك: “أعاني كل يوم بسبب اكتئاب الحمل ، لكن أعرف أني راح اتجاوز هذي الأوقات الصعبة وانتِ كمان لأننا أمهات قويات وملهمات”.

داليا مبارك لم تكن وحدها التي كشفت عن معاناتها مع اكتئاب الحمل، فمن قبلها أفصحت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عن إصابتها بالاكتئاب ذاته الذي نال منها خلال الحملين الأول والثاني، وكذلك إصابتها بمرض “نوبات الهلع”، وخضعت حينها للعلاج النفسي في الولايات المتحدة الأميركية، بسبب التقلبات المزاجية.

وتنتظر داليا مبارك ولادة طفلتها الثانية في شهر مايو المقبل، حيث كشفت عن حملها بطريقة لافتة من خلال صورة لابنتها (ليلي) ظهرت فيها إلى جانب لوحة كتب عليها: “سأصبح أختاً كبرى”، كما استعرضت مبارك حملها وظهرت في صورة أخرى ببطن منفوخ، إذ ارتدت فستانا بطبعة “بولكا دوت” وانتعلت حذاء بوت وزينت إطلالتها بقبعة سوداء.

وكانت داليا مبارك قد تزوجت من رجل أعمال أميركي يدعى الهيم ستاركس قبل 3 سنوات، وأنجبت منه طفلتها الأولى (لي لي) في نوفمبر 2018.