شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تصور مسلسلها "المدينة" داخل استوديو الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقلت النجمة دنيا سمير غانم إلى استوديو الأهرام لتصوير مشاهدها فى مسلسلها الرمضانى المقبل "المدينة"، مع المخرج هشام جمال، حيث انطلق التصوير من يومين، وجمعت المشاهد بينها وبين أوتاكا وعمرو وهبة وهشام جمال، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وذلك تمهيدًا لعرض العمل فى شهر رمضان المقبل، حيث يقدم العمل من 15 حلقة.

مسلسل "المدينة" إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وهشام جمال، ويشارك فى بطولته بجانب دنيا سمير غانم كل من عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

وكان آخر أعمال دنيا سمير غانم في الدراما مسلسل بدل الحدوتة 3، من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وشارك في بطولته سمير غانم، محمد سلام، عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام ماجد، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، أحمد رزق، محمد ثروت، دلال عبد العزيز، محمد شاهين، وآخرين، وإخراج خالد الحلفاوي، وتم تقديمه في 3 حواديت كل حدوتة من 10 حلقات وباسم مختلف.