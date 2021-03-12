شكرا لقرائتكم خبر عن ذئاب الجبل وش السعد على هؤلاء أبرزهم وفاء مكي وميرنا وليد وصلاح عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "قالوا علينا ديابة.. وإحنا يا ناس غلابة يا مغنواتي غني.. حكايتنا على الربابة".. بمجرد سماع هذه الكلمات يأتي في أذهان عشاق الدراما مسلسل "ذئاب الجبل" الذى يعتبر من أهم الأعمال الدرامية التي عرضت على شاشة التليفزيون المصرى، ويعتبر من أهم الأعمال التي تناقش مشاكل أهل الصعيد تجاه المرأة في حالة انها وقعت في الحب أو خرجت عن العادات والتقاليد الذى تربوا عليها.



وفاء مكي وعبد الله غيث

ورغم مرور 28 عاما على مسلسل "ذئاب الجبل" الا أن المسلسل له قاعدة جماهيرية في قلوب المصريين ولا سيما أنه أيضًا كان وش السعد على الكثير من الفنانين المشاركين في العمل، من بينهم الفنانة وفاء مكي التي جسدت شخصية "مهجة" والتي ارتبطت بها جملتها الشهيرة "يا مرك يا مهجة يا مرك"، كما أن العمل كان وش الخير على الفنان صلاح عبد الله وميرنا وليد وغيرهم من النجوم المشاركة في العمل سواء أمام الكاميرا أو خلفها.



وفاء مكي وسماح انور

تدور أحداث مسلسل "ذئاب الجبل" في بلدة تسمى بهتون الجبل التي يعيش فيها عائلة "هوارة" والتي تلتزم بالعديد من العادات والتقاليد المتعصبة، والتي قام فيها "الشيخ بدار" بكسر العادات المتعارف عليها وقام بتزويج ابنته إلى رجل غريب عن العائلة، ما يدفع شقيقها لأن يحاول قتلها.



وفاء مكي واحمد ماهر

مسلسل "ذئاب الجبل" من اخراج مجدى أبو عميرة، وتأليف محمد صفاء عامر، ومن بطولة كلا من، احمد عبد العزيز، سماح أنور، عبد الله غيث، شريف منير، وفاء مكي، صلاح عبد الله، زوزو نبيل، عبد الله محمود، انعام سالوسة، فاروق نجيب، ميرنا وليد