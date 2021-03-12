شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يوجه رسالتين فى صورة واحدة لـ السقا ودياب.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان أمير كرارة رسالتين إلى النجم أحمد السقا والفنان محمد دياب بعدما نشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهر كرارة بصحبة السقا ودياب ضمن كواليس مسلسل "نسل الأغراب" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وحرص الفنان أمير كرارة على التعليق على الصورة مرتين، حيث نشرها عبر خاصية "استوري إنستجرام" معلقًا: "الحبابيب"، مع الإشارة إلى حسابي النجمين السقا ودياب على المنصة الاجتماعية.



أميرة كرارة يوجه رسالة لـ أحمد السقا ودياب عبر استوري انستجرام

كما شارك كرارة جمهوره ومتابعيه الصورة ذاتها مرة أخرى عبر إنستجرام معلقا: "أخواتي أجدع اتنين في المجرة"، ولاقت الصورة تفاعل عشرات الآلاف من المتابعين عبر المنصة الاجتماعية.

أمير كرارة ينشر صورة جديدة عبر انستجرام

ويشارك الفنان أمير كرارة جمهوره الصور والفيديوهات التي توثق مواقفه وأنشطته الحياتية والفنية بين الحين والآخر، حيث نشر مقطع فيديو عبر الاستوري ظهر فيه بصحبة المخرج محمد سامي وهما يرتديان الجلباب، وذلك فى لقطات مصورة من كواليس مسلسل "نسل الأغراب".



دياب وأمير كرارة والسقا

ومسلسل "نسل الأغراب" يجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة لأول مرة فى الدراما، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن من بينهم مى عمر، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى. وتدور أحداث المسلسل فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسي.