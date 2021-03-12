شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يكشف عن إصابة ظهره أثناء تصوير مشاهد مسلسل موسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد رمضان، عن إصابة ظهره خلال تصويره أحداث مسلسل "موسى"، من خلال صور نشرها عبر حسابه على موقع إنستجرام، أثناء تلقيه الإسعافات الطبية اللازمة.



محمد رمضان أثناء تلقيه العلاج وكتب رمضان في تعليقه عبر حسابه على "إنستجرام": "الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل.. إصابتى كانت شديدة أثناء تصوير النهاردة، لكن الحمد لله الأهم إن الشغل يوصلكم حقيقى وكله فى حبكم يهون"، ثم ختم كلامه بعبارته الشهيرة "ثقة في الله نجاح.. ودائمًا أبدًا رمضان يجمعنا".



إصابة محمد رمضان

وبعدما كشف محمد رمضان عن إصابته، انهالت التعليقات من قبل متابعيه ممن حرصوا على الاطمئنان عليه، وأعلنوا عن تشوقهم لأحداث المسلسل المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان القادم.

من ناحية أخرى، يحرص الفنان محمد رمضان، على التفاعل مع متابعيه من وقت لآخر بصور وفيديوهات من كواليس العمل، ومؤخراً كشف عن صورة جديدة له من كواليس المسلسل، الذى يجسد من خلاله شخصية شاب صعيدى يدعى موسى، ويقاوم الاحتلال الإنجليزى، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامى شيق.

محمد رمضان على انستجرام

وظهر محمد رمضان، خلال آخر صورة نشرها من كواليس العمل وهو يرتدى الجلباب الصعيدى وبجانبه سلاح نارى، ويظهر فى الخلفية شخص آخر يحمل سلاح نارى، وهو المشهد الذى يعكس الأحداث الدرامية والصراعات القوية التى يمر بها البطل خلال أحداث المسلسل فى صفوف مقاومة الاحتلال.

يشار إلى أن النجم محمد رمضان، يتخلى فى النصف الثانى من أحدث المسلسل عن الزى الصعيدى، ويرتدى البدلة، ويكون "موسى أفندى" بعد مقاومته للإحتلال الإنجليزى، وانتهت أسرة المسلسل من تصوير عدد كبير من المشاهد فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد تصوير عدة مشاهد داخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، حيث جاء ذلك بعد عودة فريق العمل من أسوان الفترة الماضية.