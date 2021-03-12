شكرا لقرائتكم خبر عن يوم واحد وينتهى أحمد عز من تصوير مسلسله هجمة مرتدة للعرض فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبقى للنجم أحمد عز، يومًا فقط ويودع بلاتوه مسلسله الرمضانى المقبل "هجمة مرتدة"، بعد فترة من التصوير استغرقت شهور طويلة، ويدخل العمل غرف المونتاج والمكساج لتسليم الحلقات للجهة المنتجة للعمل، وهى شركة سينرجى.

ويجسد عز فى المسلسل دور شاب يعمل فى الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح فى التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدى مسئولى الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

من ناحية أخرى بدأ أحمد عز تصوير المشاهد الأولى من فيلمه الجديد "الجريمة"، للمخرج شريف عرفة، ويجسد من خلاله شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره ويقوم للهروب وتنقلب الأحداث رأسًا علي عقب وتدور الأحداث في إطار الأكشن.