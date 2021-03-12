رحمة رياض لـ”صوت بيروت انترناشونال”: دويتو يجمعني مع ناصيف زيتون.. “اكيد حيكسر الدني”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 07:45 مساءً - منذ ساعة واحدة

رحمة رياض نجمة شاركت في برنامج “ستار اكاديمي” ووصلت الى النهائيات من ثم انطلقا في عالم الغناء وقدمت عددا كبيرا من الاغنيات التي حققت ملايين المشاهدات على المنصات الموسيقية ومنها “وعد منك ” و”ماكو منك” .حاليا تشارك رحمة في لجنة برنامج المواهب “عراق ايدول” الذي يعرض على شاشة “ام بي سي العراق”. فماذا تقول عن هذه التجربة لـ “صوت بيروت انترناشونال” :” اعتبر هذه التجربة رائعة واول حلقة كانت بالنسبة لي تشبه فيلو الرعب لكن بعد عرض حلقتين اعتدت على الوضع واصبحت اشعر بالارتياح وبت اعطي رايي بالمشتركين دون توتر. وعن عدم وجود جمهور في الاستديو في الحلقة المباشرة الاولى اكدت رحمة ان هذه الحلقة كانت مملة لكن في الحلقات الاخرى حضر الناس في الاستديو واصبح الحماس شديد انما مع اخذا الاحتياطات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد في الجلوس بسبب جائحة كورونا. اما عن كيفية اختيارها للمشاركة في “لجنة عراق ايدول” اكدت رحمة قائلة ” لا اعرف كيف تم اختياري فهذه التفاصيل تعرفها شركتي وانا سعيدة انني جزء من هذا البرنامج والحمد الله ان “عراق ايدول” ناجح ويحقق نسبة مشاهدة عالية ونحن كل اسبوع ترند رقم واحد على تويتر في العراق”. ومن هو الاقرب اليها بين عضوي لجنة التحكيم حات العراقي ام سيف نبيل تقول “ان الاثنين قريبين مني فحاتم العراقي هو اخ كبير وله مكانته اما سيف نبيل فيحصل مناكفاكات بيننا لاننا متقاربين في العمر.

وبالانتقال للحديث عن اغنيتها الجديدة “اتحداكم” التي صدرت اخيرا وهل نجاحها مواز لنجاح اغنياتها السابقة مثل “ماكو منك” فتؤكد ان اغنية “اتحداكم” توقعت لها النجاح والحمد الله انها نالت استحسان الجمهور لكنني لا استطيع ان اقارنها مع اعمالي السابقة لانها ما زالت جديدة وصدرت منذ شهر تقريبا وان شاء الله في الايام المقبلة تنال الانتشار الاكبر.

وعما اذا كان لديها جديدة قيد التحضير توضح ” انا بصدد التحضير مع شركة “ميوزيك اذ ماي لايف” عدد من الاعمال ومن المحتمل ان اقدم البوما كاملا وربما اصور اغنية منفردة قبله. وعن احتمال ان يجمعها “دزيتو” مع النجم ناصيف زيتون تقول رحمة رياض “يسعدني ويشرفني ان اقدم ويتو” مع ناصيف زيتون فهو صديقي ونحن متفتهمان مع بعضنا ويعلم كلانا ماذا يحب واذا قدمنا مثل هذه الفكرة ستكسر الدنيا بكل تواضع.

وعندما تعرضت الى هجوم بعد ظهورها في لجنة “عراق ايدول” هل اتهمت احدا بالوقوف خلف هذا الهجوم تنفي رحمة هذا الكلام واضافت انها لا تهتم لاحد خاصة ان كل لجان التحكيم في برامج المواهب الاخرى تعرضت للانتقادات والهجوم من الناس والصحافة والعاملين في الوسط الفني ولم يكن الرضى يصاحب كل الفنانين الذين شاركوا في هذه اللجان بالنهاية الاراء مختلفة ولا نقدر ان نجبر احدا ان يحبنا بالقوة وكل انسان حر برايه.