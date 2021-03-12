أحمد حلمي يشعر بالقلق على ابنته لسبب غريب!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 07:45 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 12 - مارس - 2021 6:19 مساءً

كشفت لي لي أحمد حلمي، ابنة الفنان المصري أحمد حلمي والفنانة منى زكي، عن قلق والدها عليها.

وأوضحت لي لي أحمد حلمي في مقابلة لها مع برنامج “إي تي بالعربي” أنها تمارس هواية تتمثل في تقديمها ورشة عمل تستضيف من خلالها عددا من الأطفال، وتساعدهم على تعلم الطرق الصحيحة في الرسم والتلوين.

وقالت إن والدها أحمد حلمي قلق من موهبتها لخوفه من أن تشغلها عن دراستها، لكنها أكدت أنها تمارس هذه الموهبة يوما واحدا فقط في الأسبوع، بينما الستة أيام الباقية تخصصها للدراسة.

وتابعت موضحة أنها تمضي نحو ساعتين مع الأطفال داخل ورشة العمل الخاصة بها لكي تفهم ما يحبونه ويفضلونه.

وأفصحت لي لي أحمد حلمي أنها اكتشفت موهبتها في الرسم عندما كانت في السادسة من عمرها، وأن والدها يشجعها دائما على بذل المزيد من الجهود كلما أنجزت عملا فنيا.

وعن تفكيرها في خوض مجال التمثيل، أكدت لي لي أحمد حلمي لبرنامج “إي تي بالعربي” أنها لم تفكر قط في هذه الخطوة، ولم يقم أحد بعرض هذه الفكرة عليها.