كادت تموت بسبب الهيروين.. ديمي لوفاتو: “ترك المخدرات ليس الحل”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد مرور حوالي ثلاثة أعوام من تناولها جرعة زائدة من المخدرات، كشفت ديمي لوفاتو (28 عاماً) أنها لا تقيد نفسها من شرب الكحول وتدخين الحشيشة.

وكشفت المغنية والممثلة أن ترك الكحول والحشيشة بشكل نهائي لن يساعد في عملية تعافيها. وشرحت أن هذا التوازن ساعدها على التقدّم في رحلة تعافيها من اضطراب الأكل الذي تعاني منه ويمكن أن يساعدها هنا بدلاً من العيش بعالم “كل شيء أو لا شيء”.

وأفاد موقع “الدايلي ميل” بأنّ النجمة صارحت مدير حالة تعافيها تشارلز كوك طالبةً منه أن يوجهها، وشرحت: “اتصلت به وقلت أنّ هناك خللاً ما. أنا أعيش جانباً من حياتي يضفي الشرعية تماماً أمّا الجانب الآخر فيتبع برنامجاً ينصّ أنني إذا أخطأت فسأموت”.

وحين سأل كوك النجمة عمّا تريد أن تفعله، أجابت: “أعتقد أنني أريد تجربة هذا التوازن في حياتي”.

وأعرب العديد من الأشخاص المقرّبين منها عن قلقهم حيال هذا القرار إلّا أنهم قرروا أن يثقوا بديمي في النهاية التي أوضحت: “قالوا إنني أستحق فرصة لاتخاذ هذا الخيار لنفسي”.

وتريد لوفاتو أن توضح أن هذا الحل هو لنفسها فقط وأن قرار المضي قدماً فيه كان قرارها وهي تنصح الآخرين، خصوصاً أولئك الذين هم في حالة تعافٍ ألا يسيروا على خطاها.

ويذكر أنّ قبل 31 شهراً فقط، تم العثور على المغنية فاقدةً للوعي في منزلها في هوليوود، بعد ستة أعوام من ترك الكحول والمخدرات بشكل نهائي، إثر تناولها جرعة زائدة من الهيروين كادت أن تودي بحياتها، حيث قدّر الأطباء فور وصولها المستشفى أنها قد تفارق الحياة بعد أقل من 5 دقائق.