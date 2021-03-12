ذا ويكند يُقاطع جوائز الغرامي.. “لا تزال فاسدة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعدما تجاهل القائمون على جوائز الغرامي النجم ذا ويكند، حيث لم يتم ترشيحه لأي جائزة على الرغم من إصداره ألبوماً نال استحسان النقاد، كما أنه صاحب الأغنية الأكثر نجاحاً التي تتصدر قوائم أفضل الأغنيات لمدّة عقد تقريباً، قرر الأخير مقاطعة الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم.

وقال المغني (31 عاماً) إنه لن يسمح بعد الآن لشركة إنتاج موسيقاه بتقديم أغانيه للنظر في ترشيحها للجائزة.

وأصدر بياناً لصحيفة “النيويورك تايمس” يوم الخميس جاء فيه: “بسبب اللجان السرية، لن أسمح لشركتي بتقديم الموسيقى الخاصة بي للنظر في ترشيحها لجائزة غرامي بعد الآن”.

إنه ليس الفنان الأسود الوحيد الذي انتقد عرض الجوائز، حيث أعرب كل من دريك وكاني ويست وفرانك أوشن عن استيائهم علناً.

وسبق أن وصف الأخير القائمين على الجائزة بالـ”فاسدين” في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020. المغني الذي أصدر في آذار (مارس) الماضي ألبومه الرابع After Hours الناجح جداً، كتب عبر “تويتر”: “جوائز الغرامي لا تزال فاسدة. أنتم تدينون لي ولمعجبيّ ولهذه الصناعة الشفافية”.

وبعد فترة وجيزة من تغريدته، أصدر الرئيس الموقت لأكاديمية التسجيل والمدير التنفيذي هارفي ماسون جونيور بياناً جاء فيه: “نحن نتفهم أن خيبة أمل ذا ويكند لعدم ترشيحه. أنا بنفسي فوجئت من ذلك وأتعاطف معه. كانت أغانيه هذا العام ممتازة، ومساهماته في مجتمع الموسيقى والعالم بالإجمال تستحق إعجاب الجميع”.

ويأتي قرار النجم بمقاطعة جوائز الغرامي بعدما توجّه المغني زين مالك يوم الأربعاء إلى تويتر للتعبير عن امتعاضه من أكاديمية التسجيل، كاتباً: “اللعنة على جوائز الغرامي وكل المختصين بها. إن لم تشدّ على أياديهم وترسل هدايا، فلن يأخذوا ترشيحك في الحسبان. سأرسل لكم سلة من الحلويات في العام المقبل”.

لم يتم ترشيح عضو فرقة One Direction السابق لجائزة غرامي هذا العام، بل أنه لم يحصل على أي ترشيح من حفل توزيع الجوائز المرموقة منذ انطلاقه بمسيرته الفرديّة في عام 2015، على الرغم من إطلاقه الأغاني باستمرار وفي كل عام تقريباً.