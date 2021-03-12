نجم ستار أكاديمي أعلن مثليته وتزوج من حبيبه في لندن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تحوّل نجم ستار أكاديمي بموسمه الخامس، الفنان السعودي عبدالله الدوسري إلى حديث السوشيل ميديا بعد أن أعلن عن مثليته وزواجه من حبيبه في لندن.

نجم ستار أكاديمي السابق تعرّض لهجوم شرس عبر مواقع التواصل الإجتماعي من قبل أغلبية الجمهور العربي الذين يرفضون الاعتراف بالمثلية الجنسية، لكنه لم يهتم لذلك واستمر في نشر صور له مع حبيبه.

عبدالله شارك في برنامج ستار أكاديمي بموسمه الخامس وفي نفس السنة التي فاز بها المشترك التونسي نادر قيراط، وكان من بين الطلاب أيضًا الفنان اللبناني سعد رمضان، ولكنه لم يستمر في البرنامج وانسحب إثر خلاف مع زميله الأردني محمد قويدر.

وكشفت بعض المعلومات أنّ سبب خلاف محمد وعبدالله الحقيقي هو اكتشاف الأول مثلية عبدالله واهانته الأمر الذي رفضه المشترك السعودي جملةً وتفصيلاً.

ويبدو واضحاً من الصور التي ينشرها عبدالله أنّ شكله تغيّر بشكل كبير وأصبح أكثر وسامة من السابق عندما كان مشتركاً من البرنامج.

ويتفاخر عبدالله عبر حسابه على الإنستغرام بمثليته، حيث يضع على البايو علم المثليين ويعيش منذ إعلانه عن الخبر في لندن مع زوجه البريطاني.