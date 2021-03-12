مقدم حفل جوائز “يلديز” يُحرج كرم بورسين والأخير يغادر القاعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تصدّر اسم الممثل التركي كرم بورسين الترند في تركيا والسعودية، بعد مغادرته القاعة خلال تسلّمه جائزة “أكثر ممثل إعجاباً” خلال حفل توزيع جوائز جامعة “يلديز” التقنية.

ويعود سبب سخرية المذيع إلى ما قاله بعد تسلّمه الجائزة: “كانت سنة صعبة بسبب كورونا، ربما انتم تعملون من المنزل، التدريس وما شابه ولكن الممثلين استمروا بالتصوير”. وأثناء عودته لمقعده، قال المذيع: “ربما عيونكم ستدمع مما سأقوله، يقول العام الماضي كان يعمل تحت ظروف صعبة لكنه كان يتلقى 120 الف ليرة عن كل حلقة لا تفهمني خطأ رجاءً”.

كرم وبعد سماعه لذلك ترك القاعة بدون أن يعلق على أي شيء، الأمر الذي تسبب باستياء كبير من مقدم الحفل، ونشط هشتاغ بعنوان “كرم بورسين نفتخر بك”. وتعرّض المذيع لانتقادات واسعة من الصحافة، مما جعله ينشر مقطع فيديو يقدّم فيه اعتذاراً لكرم ويؤكد انه كان يمازحه فقط، وقال: “أعلم يا أصدقائي الصحافيين أنّ هذا عملكم، ولكن لو أنّكم سمعتم بداية الحديث وأنني قلت إن الممثلين بالفعل يعملون تحت ظروف صعبة، كنت اتحدث بشكل جدي عن صعوبة عمل الفنانين، فقط المسألة أنها كانت مزحة بسيطة وليس عيني على مال أحد”.

واضاف:”ربما المزحة تجاوزت حدها لهذا السبب أعتذر لكل من كسرت خاطره، أحب كرم بورسين كثيراً ولا يمكن أن أفعل شيئاً يحزن صديقاً في مجال فني”. وختم قائلا: “عزيزي كرم، أعلم جيداً كم هي الظروف الصعبة التي تعمل بها، أنت رجل ذكي وأعلم أنّك تفهم مجرى المزحة، تحياتي لك”.