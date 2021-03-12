كانييه ويست يقاطع كيم كارداشيان.. يتواصلان عبر فرق أمنهما وجيش من المربيات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: قاطع كانييه ويست (43 عاماً) زوجته كيم كارداشيان (40 عاماً) بعدما طلبت الطلاق منه، وانقطع التواصل بينهما.

ويقال إن الزوجين اللذين تم الكشف عن انفصالهما في كانون الثاني قبل أن تتقدم كارداشيان رسمياً بطلب الطلاق الشهر الماضي، يتواصلان فقط عبر فرق أمنهما بعدما غيّر مغني الراب رقم هاتفه في محاولة لقطع التواصل مع نجمة تلفزيون الواقع، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

على الرغم من هذا التطور الأخير في علاقتهما، أكدت المصادر أن كارداشيان لم تقطع علاقته بأطفالهما الأربعة نورث (7 أعوام) وسانت (5 أعوام) وشيكاغو (3 أعوام) وسالم (عام و8 أشهر). وتشارك العديد من المربيات في تسهيل عملية الحضانة المشتركة.

وقالت مصادر مقرّبة من الزوجين: “قام كاني بتغيير رقم هاتفه حتى قبل أن تتقدم كيم بطلب الطلاق قائلاً إنها تستطيع التواصل معه عبر فريق أمنه من الآن فصاعداً. على الرغم من ذلك، هي تثق به مع الأطفال، فهو يحبهم ويراهم دائماً”.

وتابع المصدر: “تغادر (كارداشيان) المنزل قبل أن يصل ليمضي بعض الوقت مع الأولاد. لديهم جيش من المربيات لذا فإن النقلة بينهما سهلة”.

يذكر أنّ كارداشيان طلبت رسمياً الطلاق من زوجها كانييه ويست، بعد سبعة أعوام من الزواج، ويجري انفصالهما بشكل ودّي، وهي طلبت الحضانة المشتركة لأولادهما الأربعة.

وتزوج ويست من كارداشيان في 2014 ولديهما 4 أولاد. وأفادت مصادر أن علاقة الزوجين “انتهت منذ فترة طويلة”، وتجري حالياً محادثات حول تقسيم ثروتهما بعد عيش حياة منفصلة خلال العام الماضي، حيث أمضى ويست معظم وقته في مزرعته في وايومينغ، فيما بقيت كارداشيان في منزلهما بلوس أنجلس مع الأولاد.