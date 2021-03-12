شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يمازح رامى جمال × صورة جديد لهما: رومانسى فى الأغانى والجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المطرب أحمد سعد، متابعيه بصورة مع المطرب رامى جمال، أثناء تواجدهما معًا داخل الجيم، حيث نشر سعد الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وعلق عليها مازحًا: "حبيب قلبى رومانسى في الأغاني وفي الجيم كمان".



احمد سعد ورامى جمال معاً

وتفاعل جمهور أحمد سعد، مع الصورة فور نشرها من خلال التعليقات، حيث أكد البعض تمنيهم وجود دويتو يجمع الثنائى معًا، فى حين تكهن آخرون بأن الصورة ربما تكون بالفعل قبل اجتماعهما فى عمل غنائى سويًا.



أحمد سعد ورامى جمال

وهذا الظهور ليس الأول الذى يطل فيه أحمد سعد بصحبة أصدقاءه من الوسط الفنى، حيث أنه عادة ما يشارك متابعيه بصور عديدة، مثلما حصل مع آخر صورة شهدت تواجده مع المطرب تامر عاشور، وهى الصورة التي علق عليها تامر عاشور وقتها بكتابة: "مساء الورد على الناس الورد".

كما سبق وشوق أحمد سعد كثيرون لإمكانية عمله مع أصالة نصرى، مستقبلاً، بصورة ظهرا فيها معاً، إلا أنه وخلال تصريحات صحفية لليوم السابع بعد ذلك، أكد أن هناك علاقة صداقة قوية تجمعه بالنجمة أصالة من الناحية الفنية والإنسانية، مشيرا إلى أنه طول الوقت يأخذ رأيها فى بعض الأشياء التى تخصه، وتعتبر من أكثر المطربات التي وقفت معه فى مشواره الفنى، نافيا وجود مشروع فنى يجمعهما خلال الفترة المقبلة.