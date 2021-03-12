شكرا لقرائتكم خبر عن "أيامنا الحلوة" ثالث حكايات مسلسل "ورا كل باب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المخرجة إيمان الحداد تصوير مشاهد حكاية "أيامنا الحلوة" ثالث حكايات مسلسل "ورا كل باب" الذى انطلق عرضه على قناة الحياة يوم السبت الماضي، حيث قاربت على الانتهاء من أحداث الحكاية التي يقوم ببطولتها محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، كريم الحسينى، عمر عبد العزيز، آية هشام وعدد آخر من الفنانين.



جانب من كواليس حكاية ايامنا الحلوة

وانطلق عرض أولى حكايات مسلسل "ورا كل باب" على قناة الحياة بعنوان "مالناش إلا بعض" يوم السبت الماضى، وهى تأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش ويشارك في بطولتها مع صابرين جمال عبد الناصر، وجيهان خليل، ومحمد نجاتى، وعابد عنان، وسمر علام، وتدور أحداثها حول الحياة داخل إحدى العائلات التي يصاب أحد أفرادها بفيروس كورونا وكيفية التعايش مع هذا الفيروس.



كواليس حكاية ايامنا الحلوة

ومن المقرر عرض الحكاية الثانية بعنوان "يوم من الأيام" تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وبطولة أحمد خليل ويوسف عثمان وهايدى رفعت وحلمى فودة، فيما تصور الفنانة دينا الحكاية الرابعة من العمل مع المخرج محمد بكير، حيث تستعد لبدء تصوير مشاهدها خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى وفكرة يسرى الفخرانى ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتدور الحكايات في اطار اجتماعى من داخل البيوت المصرية.