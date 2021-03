شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر جارنر تكشف تفاصيل مطالبتها بالاعتزال حال رفض فيلم Dallas Buyers Club والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ممثلة هوليود جينيفر جارنر، عن مفاجأة بخصوص كواليس مشاركتها بفيلم Dallas Buyers Club، قبل سنوات، حيث أكدت أنها كانت سترفض الدور فى البداية عندما عرض عليها عام 2012، وذلك بسبب انشغالها بولادة طفلها الثالث، مؤكدة أن وكيلها فى ذلك الوقت قال لها أن تتقاعد عن التمثيل حالة الاعتذار عن الدور.



جارنر بكواليس الفيلم

وأضافت جينيفر جارنر، خلال حوارها مع مجلة The Hollywood Reporter أن وكيلها قال لها نصًا: "إما أن تقبلى الدور أو تتقاعدى عن التمثيل فورًا لا خيار ثالث"، وذلك بسبب رفضها عدة أدوار قبلها بسبب الانشغال بحملها، بالإضافة إلى إيمان وكيلها بضرورة مشاركتها بالعمل حتى يكون نقطة تحول لها بعد سلسلة من الإخفاقات التى عانت منها بأكثر من فيلم لم يحقق النجاح المرجو.

كما كشفت عن أن وكيلها كان على حق، حيث فاز الفيلم بجوائز عديدة أبرزها فوز الأبطال ماثيو ماكونهى، وجاريد ليتو، بجائزتى أوسكار عن دورهما فيه.

وأوضحت جينيفر جارنر، أنها سعدت للغاية بالعمل مع ماثيو ماكونهى خاصة لمساعدتها طوال الكواليس، حيث لم يتذمر أحد من قيامها برضاعة طفلها في وقت الاستراحة من التصوير أحياناً.

وكان فيلم Dallas Buyers Club نقطة تحول في حياة جينيفر جارنر المهنية، بعد سلسلة من الإخفاقات فى عدة أعمال منها، The Odd Life of Timothy Green وArthur وThe Invention of Lying.