شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد بطلة ثانى حكايات مسلسل "زى القمر" بعنوان "مش هنفرح بيكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة جومانا مراد، من تصوير مشاهدها في حكاية "مش هنفرح بيكى" تأليف شهيرة سلام وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وهى ثانى حكايات مسلسل "زى القمر" المقرر بدء عرضه يوم السبت الموافق 20 مارس على قناة cbc، ويشارك جومانا بطولة الحكاية عباس أبو الحسن، ألفت عمر ونرمين زعزع وعدد آخر من الفنانين.



جومانا مراد

مسلسل "زى القمر" إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بشراكة مع سليميديا للمنتجة مها سليم، ويعتمد العمل على حكايات منفصلة متصلة، كل حكاية من 5 حلقات بأبطال ومؤلفين ومخرجين مختلفين، ويسلط العمل الضور على قضايا المرأة في المجتمع من خلال مشاكل تعانى منها أي سيدة في المجتمع المصرى.

وينطلق عرض أولى حكايات "زى القمر" بعنوان "حتة منى" بطولة النجمة إلهام شاهين يوم السبت الموافق 20 مارس الجارى الساعة 8 مساء، وهى سيناريو وحوار شهيرة سلام وإخراج حسام على، ويشارك في الحكاية إلى جانب إلهام شاهين كلاً من أحمد وفيق، ايناس كامل، نهال عنبر، سارة الشامى، حنان سليمان، مؤمن نور وعدد آخر من الفنانين الشباب.



الفنانة جومانا مراد

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد مسلسل "دهب عيرة" الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب سنوات، وهو تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.