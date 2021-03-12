شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة ينشر صورة بالجلباب مع محمد سامي من كواليس مسلسل نسل الأغراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أمير كرارة جمهوره ومتابعيه بفيديو قصير عبر "ستورى" حسابه على موقع إنستجرام، يظهر به برفقة المخرج محمد سامى، وهما يرتديان الجلباب، وذلك فى لقطات مصورة من كواليس مسلسل "نسر الأغراب"، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

كما شارك أمير كرارة، صورة أخرى له برفقة الفنان أحمد السقا، والفنان دياب، ويظهر عليهم السعادة البالغة، وعلق كرارة على الصورة، "الحبايب".

ويشار إلى أن مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويجسد أحمد السقا شخصية "غريب" بينما تظهر البلطة مى عمر فى دور"جليلة" وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالصعوبات، حيث تشهد الأحداث العديد من التطورات التى تواجه الثنائى ما بين صراعات عائلية وغيرها من الأمور، ليكون "نسل الأغراب" العمل الثانى الذى يظهر فيه الثنائى أحمد السقا ومى عمر وبينهما قصة حب بعد "ولد الغلابة"

كما يعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.