ما هي المفاجأة التي فجرتها قناة “ام بي سي” بشأن برنامج “رامز مريض نفسي؟”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 06:06 مساءً - منذ 6 دقائق

فجرت شبكة “إم بي سي” السعودية، اليوم الجمعة، مفاجأة تتعلق بأحدث برامج مقالب الفنان المصري، رامز جلال، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان.

ونفت الشبكة في بيان لها صحة ما تم تداوله خلال الفترة الماضية حول اسم البرنامج “رامز مريض نفسي”، موضحة: “لا يوجد برنامج مقالب باسم “رامز مريض نفسي”، بحسب مجلة “لها”.

كما وصفت كلمات مطرب المهرجانات، علي قدورة، بأنها “غير صحيحة ولا تخرج عن كونها “هزار” ومجرد كلام هزلي ضاحك؛ بغرض لفت الأنظار وركوب التريند، خصوصا أن برنامج رامز جلال يتصدر اهتمام المشاهدين في كل أنحاء الوطن العربي”.

وأكد بيان “إم بي سي” كذلك على أن “جميع ضيوف برنامج رامز جلال والذي يُعرض في موسم رمضان يحصلون على كامل حقوقهم المادية، بخلاف الاتفاق المبرم دائما مع ضيوف برنامج المقالب على عدم نشر أي كواليس أو تفاصيل تخص البرنامج بعد التصوير، الى أن تعرض الحلقات في رمضان، إلى جانب الحصول على موافقة صريحة من الضيوف بشأن إذاعة الحلقات دون اعتراض”.

ويأتي بيان “إم بي سي” بعدما تراجع مطرب المهرجانات علي قدورة، أمس الخميس، عن تصريحاته السابقة بشأن مشاركته في برنامج رامز جلال الجديد المذاع في رمضان 2021، كاشفا أنه طلب عدم إذاعة الحلقة الخاصة به.

وقال قدورة عبر بث مباشر من خلال حسابه الرسمي بـ”فيسبوك”: “بالنسبة للايف بخصوص مشاركتي ببرنامج (رامز مجنون رسمي)، أنا كنت بهزر”.

وأضاف “أنا أصلا يا جماعة مشاركتش وكنت بهزر بجد، وكل الناس عارفة إني بهزر”.

وكان علي قدورة كشف الأربعاء مشاركته برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2021، مؤكدا أنه يحمل اسم “رامز مريض نفسي” وأنه طالب بعدم إذاعة الحلقة الخاصة به.

وقال إن “رامز جلال استضاف عددا كبيرا من نجوم المهرجانات، مؤكدا أنه علم بعد عودته أن إدارة البرنامج منحت البعض مكافآت مالية، بينما هو قام بالتصوير مجانا”.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، صورة خاصة ببرنامج الفنان المصري رامز جلال، الجديد، الذي ينتظر الجمهور عرضه خلال موسم رمضان 2021، بعنوان “رامز مريض نفسي”.

من جانبه، قال مصدر في قناة mbc، في تصريح مع موقع “في الفن”، إن “هذا الملصق مزيف وليس حقيقيا، وبالطبع ليس الملصق الرسمي للبرنامج الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل”.