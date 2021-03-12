محمد رمضان يتعرض لإصابة شديدة … إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 06:06 مساءً - منذ 13 دقيقة

آخر تحديث: 12 - مارس - 2021 5:36 مساءً

تعرض الفنان المصري محمد رمضان لإصابة قوية خلال تصوير مسلسله ”موسى“ الذي يستعد للمنافسة به خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وأعلن رمضان، عن إصابته من خلال فيديو نشره عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، حيث كشف عن إصابته بحرق في ظهره، وكان يتلقى الإسعافات الأولية.

وعلق رمضان على الفيديو بقوله: ”الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهاردة ولكن الحمد لله الأهم أن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون“.

وأثار الفيديو الذي نشره رمضان خوف وقلق العديد من متابعيه الذين تمنوا له السلامة وسرعة الشفاء من هذه الإصابة.

ويشارك في بطولة مسلسل ”موسى“ إلى جوار الفنان محمد رمضان كل من سمية الخشاب، وسيد رجب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وهبة مجدي، وعارفة عبدالرسول، وتارا عماد، وصبري فواز، وحمدي الوزير، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وآخرون، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.