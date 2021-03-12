مبعوث أمريكا لليمن: هجوم الحوثي على مأرب يزيد معاناة المدنيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج، من أن عدم إحراز تقدم في وقف إطلاق النار سيدخل اليمن في صراع وانعدام استقرار أكبر.

وقال في تصريحات صحفية، إن أمريكا أعادت تمويل المساعدات الإنسانية لشمال اليمن، ولكن الهجوم الحوثي على مأرب يعرقل المساعي الدولية لتحسين الأوضاع ويزيد من معاناة اليمنيين.



وأضاف، أن مليشيات الحوثي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى اليمن، ، مشيرا إلى ضرورة تسوية الأزمة سياسيًا.

وأوضح المبعوث الأمريكي إلى اليمن، أن القيادة السعودية تقدم الدعم الكامل لجهود أمريكا لإنهاء الحرب في اليمن، وننتظر نفس الاستجابة من الحوثيين.

ومن جانبها، شددت مسؤولة إغاثة أمريكية على أن واشنطن قلقة بشدة من العواقب الإنسانية لهجوم الحوثيين على مأرب، مطالبة المليشيا بإنهاء التدخل في شحنات المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وفي وقت سابق، دعت الولايات المتحدة الأمريكية مليشيا الحوثي لإنهاء هجماتها على مدينة مأرب اليمنية، والسعودية.

وأصدرت الخارجية الأمريكية، مساء الخميس، بيانا أعلنت فيه إحراز "بعض التقدم المأمول" بشأن وقف إطلاق النار في اليمن، لكنها دعت مختلف الأطراف إلى المزيد من الالتزام.

وقالت الوزارة في بيان عقب عودة المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج من جولة في الخليج والأردن، إن على جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إنهاء هجومها على منطقة مأرب، ووقف الهجمات على السعودية".