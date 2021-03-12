شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تكشف عن تفاصيل عرضها فى حفل توزيع جوائز الجرامى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية تايلور سويفت، عن تفاصيل استعداداتها لتقديم عرضًا فى حفل توزيع جوائز الجرامى لعام 2021، المقرر له يوم الأحد المقبل، الذى ستشارك فيه مع عدد كبير من النجوم والمشاهير، ووفقاً لتصريحات نقلتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن النجمة العالمية الحائزة على جائزة الجرامى، 10 مرات، أكدت على اعتكافها لمدة سنة لتقديم أداء الجرامى مع كلاً من آرون ديسنر وجاك أنتونوف، قائلة "كانت مغامرة مثيرة جداً مشاركة هؤلاء طوال فترة الحجر المنزلى والاغلاق، الكثير من التفاصيل من أجل الخروج بإداء مشرف".



تايلور سويفت

وكذلك يشارك الفريق الكورى BTS بتقديم استعراضات غنائية بحفل الجرامى هذا العام، ومن المعروف أن فريق BTS استطاع أن يضع بصمة من ذهب فى عالم صناعة الموسيقى العام الماضى بتقديم عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة ومن أبرزها " Dynamite " .

وتشارك نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون، التى خطفت الأنظار بعدد من أغنياتها الناجحة التى أطلقتها خلال الفترة الماضية، بقائمة النجوم المشاركين بالحفل هذا العام، وكانت البداية الحقيقية لنجاح ميجان كان من خلال كليب " WAP " الذى تعاونت فيه مع النجمة الشهيرة كاردى بى.



النجمة العالمية تايلور سويفت

وكانت النجمة العالمية تايلور سويفت، قد كشفت عن مفاجئة جديدة لجمهورها وعشاقها من جميع أنحاء العالم، وهى إطلاق إصدار جديد من أغنيتها love story التي أصدرتها لأول مرة عام 2009، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى منذ عدة اسابيع، لتعلن عن الإصدار الجديد.