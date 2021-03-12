شكرا لقرائتكم خبر عن توم هولاند يكشف عن حلمه بلعب شخصية "جيمس بوند" فى مرحلة الشباب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن شخصية العميل البريطاني الشهير "جيمس بوند" هي محط اهتمام للكثير من النجوم العالمين، فدائماً ما ينشأ صراع بين النجوم من أجل الفوز بتجسيد الشخصية، ومن حين لأخر يخرج أحدهم بتصريح يكشف فيه عن حلمه بلعب شخصية العميل 007 التي يلعبها حالياً النجم العالمي دانيال كريج.

وفى تصريحات نقلتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، للنجم العالمى توم هولاند، كشف فيها عن حلمه الأكبر خلال الفترة الحالية، وهو لعب شخصية جيمس بوند فى فترة شبابه، التي تتناسب مع عمره الحالى، حيث أنه يبلغ من العمر 24 عاماً فقط.



توم هولاند فى المقابلة

وقال هولاند - الذى يلعب شخصية "الرجل العنكبوت" في سلسلة مارفل - "إذا أرادوا أحد للقيام بدور جيمس بوند الأصغر، فأنتم تعتقدون أنني سأكون هناك"، مضيفاً "سيكون حلم ارتدائي زي الرجل العنكبوت وجيمس بوند، حلماً يتحقق".



دانيال كريج

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتى، فإن فيلم جيمس بوند الجديد سيحصل على 600 مليون دولار نظير عرضه عبر الشبكات العالمية عقب انتهاء عرضه في شباك التذاكر العالمية، ومن المقرر أن يساهم هذا الفيلم فى تعويض شركة الإنتاج عن خسارتها التى تكبدتها بسبب تأجيل عرض الفيلم لأكثر من مرة بسبب تفشى فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة الأجنبية جانبا من تقرير شركة MGM والذى أبرز الخسارة التي تكبدها الفيلم وهى ما بين 30 لـ50 مليون دولار بسبب تأخير عرضه فى السينمات كما كان من المقرر له فى أكتوبر المقبل، بعد عدة تأجيلات.