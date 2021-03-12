شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف وصبا مبارك فى المنصورية لتصوير مشاهد "الملك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم عمرو يوسف مشاهده اليوم الجمعة فى مسلسلة "الملك"، بالديكور الخاص بالمشاهد بمنطقة المنصورية، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة صبا مبارك، وقد انتهى المخرج حسين المنباوي من تصوير عدد كبير من مشاهد المعارك خلال أحداث المسلسل، ويصور المشاهد الداخلية فى الوقت الحالى.

والعمل يتضمن العديد من المعارك الحربية، فيما يكثف مخرج العمل حسين المنباوى ساعات التصوير، والتى تصل إلى 15 ساعة يوميا للانتهاء من آخر المشاهد مع حلول شهر رمضان.

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، ويشارك فى بطولته صبا مبارك، وماجد المصرى، ومحمد علاء، وريم مصطفي، ومحمد لطفي، وأمير صلاح، وباسل الزارو، ومعتز هشام وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجى.

ويعتبر مسلسل "الملك" من أضخم إنتاجات دراما رمضان 2021 ، حيث يتضمن العمل حروبا وخيلا وملابس وديكورات، ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره جنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

ويعود عمرو يوسف للدراما الرمضانية بعد غياب عامين حيث قدم آخر مسلسلاته "طايع" في شهر رمضان من عام 2018، وشارك فى بطولته صبا مبارك وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وسهير المرشدى ومى الغيطى وأحمد عبد الله محمود وعلى قاسم وسلوى محمد على ورشدى الشامى ومحمود حافظ وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج عمرو سلامة.