شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تتألق بإطلالة عربية فى فوتوسيشن جديد بالقفطان والبرقع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة سمية الخشاب عن صور جديدة لها من أحدث فوتوسيشن خضعت له، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع فيس بوك، حيث ظهرت فى ثلاثة صور تحت شعار "الجمال العربى الأصيل"، حيث ارتدت القفطان والبرقع، وما أن نشرت سمية، أحدث فوتوسيشن لها، حتى انهالت عليها التعليقات من جانب متابعيها ممن حرصوا على التفاعل معها بتعليقات، حيث كتب أحدهم، "جميلة في كل حالاتك"، وأضاف آخر: "جمال مصري بلمسة مغربية أصيلة".



جلسة تصوير جديدة للفنانة سمية الخشاب

يأتى هذا فيما بدأت الفنانة سمية الخشاب، قبل عدة أيام، تصوير مشاهدها في مسلسل "موسى" من بطولة النجم محمد رمضان، وهو المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، وإنتاج سينرجى، حيث تجسد سمية دورًا محوريًا في أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.



سمية الخشاب فى صورة جديدة



سمية الخشاب بالقفطان والبرقع

وتعود سمية الخشاب للدراما التليفزيونية بمسلسل "موسى" بعد غياب 3 سنوات، منذ أن قدمت مسلسل "الحلال" عام 2017، مع الفنانة فيفى عبدة، تـأليف سماح الحريرى، إخراج أحمد شفيق.



سمية الخشاب بإطلالة عربية

وكانت قد كشفت الشركة المنتجة عن بوستر مسلسل "موسى"، بطولة النجم محمد رمضان والمقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل، وعلقت عليه: "رمضان 2021 إن شاء الله".