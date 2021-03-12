فيديو| كندة علوش تكشف رأيها في عمليات التجميل وتقدم العمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة كندة علوش، عن كيف ترى مسألة تقدم العمر عند احتفالها بعيد ميلادها، وأيضا رأيها في عمليات التجميل.

وقالت كندة، عن يوم عيد ميلادها ببرنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علي عبر إذاعة "نجوم F.M": "لا بيفرحني ولا يخوفني.. مش بخاف من السن، وأنا بشكل عام مش شخص خواف، والأفكار دي مبترعبنيش ومبخفش منها، لأني مش بعطي أي اهتمام أو مساحة في التفكير إني أخاف من تقدم العمر".

وتابعت: "الروح مش بتعجز على الإطلاق.. الطاقة اللي بتكون عليها هي العمر.. فقد أجلس مع شخص عمره 90 عاما ولديه طاقة أعلى من التي تمتلكها، وممكن تقعدي من حد عنده 10 سنين ولكن روحه عجوزة.. كلما حافظنا على روحنا والطاقة بتاعتنا، كلما كنا صغيرين، وينعكس ذلك على الوجه".



وعن رأيها في عمليات التجميل، فقالت : "أنا مش بحب أعمل عمليات تجميل، وكل واحد يحافظ على سنه بالشكل اللي بيحبه.. لما بشوف سيدة لديها 70 سنة ولابسة لبس شبابي مش بتضايقني.. أنت حر طالما لم تضر".



وأضافت: "في بداية حياتي مع السوشيال ميديا.. كنت بضايق وأنهار لما ألاقي حد بيشتمني على السوشيال، لأني لم أضره أو أجرحه، لأني دايمًا مش بعدي الخطوط الحمراء في كل حاجة بحياتي.. وأوقات أرد عليهم".

كندة علوش عادت بعد فترة غياب عن التمثيل بالمشاركة في واحدة من حكايات مسلسل "إلا أنا" الذي عُرض منذ فترة على قناة dmc.