فيديو وصور| إصابة محمد رمضان بجروح شديدة خلال تصوير "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تعرض الفنان محمد رمضان، لإصابة في ظهره خلال تصويره أحد المشاهد بمسلسله الدرامي الجديد "موسى" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر رمضان، فيديو يوضح حجم الإصابة التي تعرض لها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله، وقدر الله وما شاء فعل.. اصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهاردة، ولكن الحمد لله.. الأهم إن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون..ثقة في الله نجاح دائماً وأبداً.. رمضان يجمعنا".

وظهر في الفيديو جروح وحروق في ظهر محمد رمضان، نتيجة المشهد الذي كان يصوره بالمسلسل، وتواجد أحد الأطباء لإسعافه بعد الحادث.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، ومن وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار صعيدي.