فن ومشاهير

إنجي علاء بصحبة أيتن عامر في كواليس "كوفيد ٢٥"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهرت المؤلفة والاستايليست إنجي علاء، بصحبة الفنانة أيتن عامر في كواليس تصوير مسلسل "كوفيد ٢٥" الذي ينافس في دراما رمضان المقبل.

ونشرت إنجي، صورة معها عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "‏حبيبتي أيتن عامر.. بطلة المسلسل اللي بكتبه كوفيد-٢٥.. إن شاء الله دورها يعجبكم في المسلسل.. والمسلسل كله يكون عند حسن الظن".

مسلسل "كوفيد ٢٥"بطولة يوسف الشريف، أيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إدوارد، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبدالرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي وغيرهم.

مسلسل "كوفيد 25" تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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