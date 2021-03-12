غفران محمد لـ"الخليج 365": "الاختيار 2 عمل مهم محدش ينفع يقوله لأ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة الشابة غفران محمد إن ظهورها في رمضان المُقبل، سيكون كضيفة شرف الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار".

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مش هقدر اقول طبيعة دوري، بس هو ضيفة شرف"، لافتة أنها كانت تتمنى أن يجمعها عمل بالفنان كريم عبدالعزير والفنان أحمد مكي.

وأضافت غفران "كنت مرشحة من الأول في دور آخر بالمسلسل لكن محصلش نصيب، وبعدين رجعوا عرضوا عليا اكون ضيفة شرف، ودكتور بيتر ميمي من الناس الجميلة نعرف بعض من بدايتي في (الأب الروحي 2)، هو مكنش المخرج بس الكرو يعتبر اخواته، ومحدش ينفع يقول للاختيار لأ، لأنه عمل مهم والعالم العربي كله بيشوفه".

جدير بالذكر أن "الاختيار 2" كتبه هاني سرحان، يخرجه بيتر ميمي، يشارك في بطولته كريم عبدالعزيز وأحمد مكي ومجموعة كبيرة من النجوم.

غفران أطلت على الجمهور مؤخرا بمسلسل "جمال الحريم" بطولة الفنانة اللبنانية نور، وشاركت في رمضان 2020 بمسلسل "الفتوة".