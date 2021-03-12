غدا.. ماجد المصري ضيف "سعفان في التليفزيون" على mbc مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

في ثاني حلقات البرنامج الكوميدي الجديد يستضيف الفنان الشاب مُصطفى البنا، في برنامج "سعفان في التليفزيون"، على شاشة MBC مصر، الفنان ماجد المصري غداً "السبت" في تمام الثامنة مساء، وتُناقش الحلقة مرض "الكورونا" بإسلوب كوميدي.

يُقدم مُصطفى البنا خلال حلقات برنامج "سعفان في التليفزيون"، فقرات متنوعة ويُناقش قضايا إجتماعية غنية بإسلوب كوميدي جذاب، مع تقديم عدد من الإسكتشات الترفيهية والغنائية بأسلوب ساخر.

برنامج "سعفان في التليفزيون"، يُشارك في كتابته فريق كبير بإشراف محمد الزغبي، وصلاح عبادة، وأحمد منصور، ومحمد طلعت، وأحمد عبده، ويُخرجة رامي رزق الله.