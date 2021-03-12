سمكة غريبة على شاطئ… تثير الدهشة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 04:13 مساءً - منذ ساعتين

أثارت سمكة غريبة قذفتها الأمواج على شاطئ صن شاين كوست في أستراليا دهشة بعض الناس، وسببت موجة من الأسئلة عن ماهية هذا المخلوق.

التقطت امرأة صورة لسمكة في منطقة ريفية ساحلية تدعى “نوسا نورث شور” ونشرت الصورة على موقع “فيسبوك” يوم أمس الأربعاء، وذلك وفقا لما نشره موقع “ياهو”.

وقد اقترح بعض الناس أنه كان مجرد ما يسمى “مسطح الرأس”، إذ عادة ما توجد الرؤوس المسطحة الداكنة اللون قبالة الساحل الشرقي لأستراليا.

ويعتقد البعض الآخر أنه يمكن أن يكون “مراقب النجوم”، إذ عادة ما توجد مراقبات النجوم في الأجزاء الجنوبية من كوينزلاند وعلى طول خط الساحل الجنوبي حتى غرب أستراليا.

في حين كان الكثير من المتابعين والمعلقين ع الصورة أكثر انشغالا بأسنان السمكة، إذ كتبت إحدى النساء “شخص ما يريد استعادة أطقم أسنانه”، في حين مازحت امرأة أخرى أن السمكة لديها “أسنان أنظف من أسنانها”.

وقد أكد البروفيسور كولوم براون، من قسم العلوم البيولوجية في جامعة ماكواري في أستراليا أن هذه الصورة عبارة عن نوع يسمى “مراقب النجوم”.

وقال “في نيوزيلندا يسمونها أسماك الراهب، لكنها ليست الأنواع القياسية التي نحصل عليها على طول الساحل الجنوبي الشرقي، هذا يشبه إلى حد كبير الأنواع النيوزيلندية الأكبر التي تنتشر حقًا في جميع أنحاء الجزيرة الجنوبية، لن يكون غريبا جدا بالنسبة لهم للظهور على الساحل الشرقي لأستراليا”.

وأضاف البروفيسور براون أنه غالبا ما يتم الخلط بينها وبين الأسماك التي تسبح في مياه نيوزيلندا، وذلك بحسب “سبوتنيك”.