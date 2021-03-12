نادية الجندي تكشف سر علاقتها بالرجال… ولماذا تزوجت من فنان يكبرها بـ40 سنة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 04:13 مساءً - منذ 3 ساعات

تحدثت الفنانة المصرية نادية الجندي عن علاقتها بالرجال في حياتها، كاشفة سبب زواجها من فنان يكبرها بأكثر من 40 عاما.

وقالت الفنانة نادية الجندي في لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج “السيرة” على قناة “dmc”، إنها على مدار حياتها لم تدخل في تصادمات مع الرجال، وأن شخصيتها تتغير حين تحب، لكن في الوقت نفسه لم تخضع لسيطرة أي رجل.

عن زواجها من الفنان المصري الراحل عماد حمدي الذي كان يكبرها بأكثر من 40 عاما، أفادت بأنها تزوجته لأنها “رأت فيه صورة والدها، كشخص مثالي”.

وأكدت أنها “لم تعتمد على كونه نجم سينمائي لكي يساعدها في دخول مجال التمثيل”.

وفي وقت سابق، وجهت الفنانة المصرية، نادية الجندي، رسالة إلى جمهورها، وشوقتهم إلى مفاجأة كبرى.

ونشرت نادية الجندي، عدة صور من كواليس حلقتها الأخيرة مع أبلة فاهيتا عبر حسابها على “إنستغرام”، وعلقت عليها قائلة: “ما زالت ردود الأفعال الإيجابية اللي بتوصلني وبتسعدني على حلقة أبلة فاهيتا، مستمرة وحققت بعض مقاطع الحلقة على السوشيال ميديا قرابة ال15 مليون مشاهدة في أقل من شهر.. الحمد لله”.

ووجهت نادية رسالة إلى جمهورها: “بشكركم جميعا حبايبي.. انتظروا مفاجأة قريبا جدا”.

يذكر أن نادية الجندي أطلقت عدة تصريحات مثيرة في البرنامج، وأكدت أنها تتلقى العديد من عروض الارتباط حتى الآن، ولكنها لا تفكر في الزواج مطلقا في الفترة الحالية، مشيرة إلى أنها حاليا متزوجة الفن فقط، كما كشفت سر علاقتها المتميزة بزوجها السابق محمد مختار بعد الانفصال، ونفت تماما أن تكون شخصية المرأة الجبارة التي جسدتها عبر أعمالها الفنية معبرة عن شخصيتها في الحقيقة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.