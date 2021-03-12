بالفيديو: دجاجة تعتني بـ 7 قطط صغيرة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 04:13 مساءً - منذ 5 ساعات

آخر تحديث: 12 - مارس - 2021 11:38 صباحًا

سجلت حالة فريدة جدا لاعتناء دجاجة بـ 7 قطط صغيرة جدا والاهتمام بها كأنها أما لها.

وتظهر المشاهد التي صورها مواطن في منطقة مجاورة من مدينة أنابا جلوس دجاجة على 7 قطط صغيرة ما تزال عمياء حديثة الولادة.

واقترب المواطن من الدجاجة بهدف توثيق المشهد الغريب لكنها دافعت عن الصغار بشراسة فريدة وكأنها صغارها، حيث ظهرت صغار القطط مستمتعة بالدفء أسفل الدجاجة.

وبحسب موقع “مير 24” الذي نشر المشاهد، فإن مثل هذه القصص غير العادية، موجودة في الطبيعة، وتعبر عن غريزة الأمومة الموجودة لدى جميع الحيوانات، وسجلت هذه الحادثة أكثر من مرة، بل سجلت حادثة مشابهة لقيام قطة برعاية مجموعة من الصيصان (صغار الدجاج)، وذلك بحسب “سبوتنيك”.